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Тайна личности Стивена Хокинга и его шокирующие предсказания о будущем

Для многих врачей так и осталось загадкой заболевание учёного, с которым он так усердно боролся. Он был совершенно здоров, а после того, как его никто не мог найти целую неделю, он вернулся в плохом здравии, после чего и началась его болезнь.

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