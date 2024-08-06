Милонов призвал наказывать астрологов и тарологов по уголовному кодексу

Он заявил, что нужно бороться с "интеллектуальным сатанизмом" В разговоре с журналистами Виталий Милонов, депутат Государственной Думы РФ, высказал мнение о необходимости привлечения астрологов к уголовной ответственности за публикацию астрологических прогнозов и натальных карт.