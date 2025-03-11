Появились кадры с флагами России в Замостье и Махновке в Курской области

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Появились кадры, как военные ВС РФ подняли российские триколоры на высоких зданиях в слободе Замостье и селе Махновка в Суджанском районе Курской области.
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