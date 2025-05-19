Определился лидер российского кинопроката в прошедшие выходные

Научно-фантастический фильм «Кракен» режиссера Николая Лебедева с актерами Александром Петровым и Виктором Добронравовым снова возглавил кинопрокат России и СНГ в минувшие выходные, заработав еще 53,8 млн рублей.
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