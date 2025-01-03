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Чемпионат Испании. «Валенсия» и «Реал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Встреча 12-го тура Ла Лиги должна была состояться на стадионе «Месталья» в начале ноября, однако была перенесена из-за наводнения в Валенсии, вызванного сильными ливнями и штормом.

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