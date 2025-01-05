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  • са 1
    А в Туле милиция работает или тоже празднует? Или раз там теперь полиция, то ей этим заниматься за падло? А губернато...﻿Вандалы разбили ...
  • Александр Т
    А что не после 100 лет ещё больше сэкономите.В Тульской област...
  • Alla
    Согласна!Зоотехник тульско...

За порядком в Туле 5 января проследит Сергей Громов

За порядком в Туле 5 января проследит Сергей Громов

В праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. 5 января за порядком в оружейной столице проследит дежурный — начальник главного управления тульской администрации по Привокзальному территориальному округу Сергей Громов.

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