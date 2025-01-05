За порядком в Туле 5 января проследит Сергей Громов

В праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. 5 января за порядком в оружейной столице проследит дежурный — начальник главного управления тульской администрации по Привокзальному территориальному округу Сергей Громов.
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