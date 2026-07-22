Новейшие данные о болезни Паркинсона и признаках рака шейки матки

Болезнь Паркинсона выходит за рамки стереотипов о типично старческом недуге. По словам ведущего невролога ФЦМН ФМБА России профессора Елены Катуниной, число пациентов с данной патологией постоянно растёт во всём мире.
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