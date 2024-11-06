NYP: Харрис победила в "пророческом регионе" США

REUTERS/Jeenah Moon Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии и действующий американский вице-президент Камала Харрис победила на выборах в острове Гуам, являющемся неинкорпорированной организованной территорией США.
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