"Он просто сошел с ума". Что известно о перепалке Дональда Трампа и Илона Маска в соцсетях

Президент США пригрозил американскому миллиардеру лишением субсидий, на что тот выступил за импичмент главе государства Публичная перепалка в социальных сетях произошла между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.
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