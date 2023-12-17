Правительство Финляндии планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat.
Финны рвутся в Россию, но их не пускают
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пошли они к черту, эти финны. Захотели в НАТО - пусть теперь живут, как смогут. Нам до них не должно быть никакого дела.
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5 час.
В К
Да на кой хер нам нужна эта алкашня!
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3 час.
БЕ
Борис Евтюхов
А чему удивляться? Они всегда были чьим-то рабами. И вообще, чем больше запад нищает, тем богаче мы. И это хорошо.
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3 час.
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