Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АлександрА Лопатина
    Так может вести себя человек, у которого есть смертельный диагноз. В планах не более года-двух. Вот и просаживает ден...Мать без собствен...
  • Владимир Акулов
    Дочка  несговорчивой  мамашки  подсознательно  переживает  ,  что  мать  разведет  все  свои  деньги...А  если  бы  к...Мать без собствен...
  • Владимир Акулов
    Знаю  одного  товарища  ,  который  тоже  продал  свой  дом...И  решил  жить  на  деньги  от  этой  продажи...  Ведь ...Мать без собствен...

Дочь платит убойную ипотеку, а мать сдает наследную квартиру своей подруге за полцены

Дочь платит убойную ипотеку, а мать сдает наследную квартиру своей подруге за полцены

— …Мама эту квартиру в наследство получила от бабушки два года назад, тетка от своей доли отказалась, поскольку бабушка до самого конца у мамы на руках была, мы ее и хоронили, – рассказывает тридцатилетняя Ксения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх