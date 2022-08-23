В СФ назвали план Киева по демонтажу Крымского моста фантазиями Зеленского

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с РИА Новости назвал планы Киева демонтировать Крымский мост в случае возвращения полуострова под свой контроль "фантазиями Зеленского".