WSJ: Трамп поставил задачу решить украинский конфликт за 100 дней

Издание сообщает, что заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось более сложной задачей, чем ее изначально представлял себе Трамп, который в ходе предвыборной компании заявлял, что положит конец конфликту еще до своего вступления в должность, а позже заявлял, что ему понадобится всего 24 часа, чтобы решить этот вопрос.