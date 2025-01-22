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WSJ: Трамп поставил задачу решить украинский конфликт за 100 дней

WSJ: Трамп поставил задачу решить украинский конфликт за 100 дней

Издание сообщает, что заключение сделки с президентом РФ Владимиром Путиным оказалось более сложной задачей, чем ее изначально представлял себе Трамп, который в ходе предвыборной компании заявлял, что положит конец конфликту еще до своего вступления в должность, а позже заявлял, что ему понадобится всего 24 часа, чтобы решить этот вопрос.

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