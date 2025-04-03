Вниманию жителей и гостей города!

12 апреля 2025 года с 8-00 до 16-00 часов на территории города Саки по адресу: пл. Революции - пер. Ковалева (напротив здания «Почта Крыма») состоится ярмарка выходного дня по реализации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и продуктов ее промышленной переработки с участием … .