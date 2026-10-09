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Аргументы и Факты

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Деменко назвал фаворита предстоящего матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Деменко назвал фаворита предстоящего матча между «Краснодаром» и «Зенитом»

Футбольные клубы «Краснодар» и «Зенит» имеют равные шансы на победу в центральном матче десятого тура Российской премьер-лиги после длительного перерыва на игры сборных.

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