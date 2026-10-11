Девушка решила "погулять" на коробе кондиционера в Москве

РЕН ТВ В Москве на Люблинской улице девушку спасли из короба кондиционера. Об этом 11 октября сообщил источник РЕН ТВ.
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