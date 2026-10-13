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Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове

Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове

В жилом комплексе «Мечта» в Дмитровском округе возводят трехэтажный детский сад на 400 мест. Площадь дошкольного учреждения превысит три тысячи квадратных метров, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

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