Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове

В жилом комплексе «Мечта» в Дмитровском округе возводят трехэтажный детский сад на 400 мест. Площадь дошкольного учреждения превысит три тысячи квадратных метров, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.
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