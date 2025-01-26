Заноза
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Заноза

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  • Лена Елена
    Налоги не платили.«Ну и зачем мы уе...
  • федор
    Не пишите про этих отсосов !!! Просто мразоты клоунские.«Ну и зачем мы уе...
  • Леонид Руси
    Оказалось, что эти лошары... циклились на мелочах, а в глобале простые чуханы противные ))) Кончилась лафа... пусть т...«Ну и зачем мы уе...

В Германии уже не политический, а когнитивный кризис...

В Германии уже не политический, а когнитивный кризис...

Трампизм шагает по Европе, круша либеральную утварь на кухне Европейского Союза и вводя в кризисное состояние психику европейских политиков.

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Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
Анастасия Гончарова
надо уничтожать всю эту либерально-пидарастическую гейропейскую  мразь
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8 час.
Семен Демин
Отказ от многогендерности и прочих половых извращений, от ЛГБТ усилит запад. России против него будет бороться намного тяжелее. Да еще  и наши доморощенные пидоры будут изгнаны с запада и вернутся в Россию. Все это плохо для нас.
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7 час.

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