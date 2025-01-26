В Германии уже не политический, а когнитивный кризис...

Семен Демин

Отказ от многогендерности и прочих половых извращений, от ЛГБТ усилит запад. России против него будет бороться намного тяжелее. Да еще и наши доморощенные пидоры будут изгнаны с запада и вернутся в Россию. Все это плохо для нас.