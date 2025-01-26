Трампизм шагает по Европе, круша либеральную утварь на кухне Европейского Союза и вводя в кризисное состояние психику европейских политиков.
В Германии уже не политический, а когнитивный кризис...
Комментарии
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Юрий анин
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11 час.
Анастасия Гончарова
надо уничтожать всю эту либерально-пидарастическую гейропейскую мразь
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8 час.
Семен Демин
Отказ от многогендерности и прочих половых извращений, от ЛГБТ усилит запад. России против него будет бороться намного тяжелее. Да еще и наши доморощенные пидоры будут изгнаны с запада и вернутся в Россию. Все это плохо для нас.
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7 час.
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