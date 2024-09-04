Вдова убитого россиянина отказалась говорить с Нетаньяху. «Кровь заложников на его руках»

Вдова убитого в плену ХАМАС россиянина Лобанова отказалась говорить с НетаньяхуFlorion Goga/Reuters Несколько семей заложников, убитых в плену ХАМАС, отказались разговаривать с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
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