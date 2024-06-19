Луценко: Швейцарский саммит устроил Ермак, чтобы приземлить Зе-фельдмаршала

Вся массовка на швейцарском «саммите мира» была согнана для одного – помочь просроченному президенту Зеленскому выйти из тупика, в который он сам себя загнал, запретив себе и кому-либо любые переговоры с Москвой до вывода войск РФ из Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии