Медвежий угол
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Медвежий угол

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7000 мест отдаются студентам из Средней Азии в Томской области. Родители медалистов очень возмущены

7000 мест отдаются студентам из Средней Азии в Томской области. Родители медалистов очень возмущены

Avia.pro - СМИ Проблема распределения учебных мест в российских вузах, особенно в условиях многократного увеличения числа мест для иностранных студентов, вызывает немало споров и вопросов.

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Комментарии
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Александр
Взятка,это преступление.Тут обсуждать нечего.И не важно,кто её даёт или берёт.
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55 мин.
Александр
И сейчас бесплатное обучение никуда не делось.
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55 мин.
Александр
Не горожу. Личный опыт.
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53 мин.

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