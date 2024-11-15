7000 мест отдаются студентам из Средней Азии в Томской области. Родители медалистов очень возмущены

Avia.pro - СМИ Проблема распределения учебных мест в российских вузах, особенно в условиях многократного увеличения числа мест для иностранных студентов, вызывает немало споров и вопросов.
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