Конкурсанты "Большой перемены" встретили Путина овациями

КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена", ожидавшие президента РФ Владимира Путина на церемонии закрытия финала, встретили появление российского лидера такой овацией, что слова президентской речи растворились в гуле детских голосов.
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