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Петербургский дневник

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Волонтеры продолжают спасать собаку в Гатчинском районе Ленобласти

Волонтеры продолжают спасать собаку в Гатчинском районе Ленобласти

Она застряла в колодце В Гатчинском районе Ленинградской области волонтёры «Кошкиспаса», «Северного Медведя» и «Легиона» продолжают спасательную операцию по извлечению собаки, которая оказалась в колодце.

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