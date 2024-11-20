Волонтеры продолжают спасать собаку в Гатчинском районе Ленобласти

Она застряла в колодце В Гатчинском районе Ленинградской области волонтёры «Кошкиспаса», «Северного Медведя» и «Легиона» продолжают спасательную операцию по извлечению собаки, которая оказалась в колодце.
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