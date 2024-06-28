В России вырос спрос на владение IT-навыками для нетехнических специалистов

Владение IT-навыками приобретает все большее значение для нетехнических специалистов: 70% таких сотрудников считают их ключевым фактором для повышения их конкурентоспособности, выяснили аналитики направления "Высшее образование" школы IT-профессий Skillfactory и сервис развития карьеры Эйч.
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