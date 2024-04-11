В Росстате рассказали, как ускорилась инфляция в марте

Если говорить о продовольственных товарах, то в годовом выражении цены (по официальным данным) увеличились на 8,12% Годовая инфляция в марте ускорилась до 7,72% в сравнении с 7,69% в феврале 2024 года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.