News: онколог сказал о вероятности рака от употребления известного подсластителя

Какое количество аспартама признано опасным для здоровья – напоминаем.Подсластитель аспартам, который сейчас широко используется в качестве альтернативы сахара при производстве газированных безалкогольных напитков, может быть еще опаснее сахара.
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