ФОТО: YURI GRIPAS - POOL VIA CNP/GLОBALLООKPRЕSS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Американский истеблишмент вынашивает планы узурпировать власть в США, администрация Байдена готовится, в частности, объявить "чрезвычайную климатическую ситуацию" с ограничениями для населения, подобными тем, которые вводились при пандемии коронавируса.
ВПЕРЕДИ НАПАСТЬ СТРАШНЕЕ КОВИДА: США НАЗНАЧАЮТ ДЕЖУРНОГО ПО ПЛАНЕТЕ
Комментарии
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Evgenija Palette
Какая мерзость. Неужели кто-нибудь будет слушать этого умалишенного КОВБОЯ... Но какая же он СВОЛОЧЬ, А? ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ...
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12 час.
Виктор Коряцкий
Неужто Чубайс в америке появился? Очень похоже, интересно сколько американских автомобилей будет равняться 1 ваучер и какая именно марка.
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10 час.
Андрей Валерьевич
Пиндосам давно пора объявить себя или назвать себя тем кем они являются на самом деле ! Если стесняются пусть за них это сделает - в ООН Гундериш !
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4 час.
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