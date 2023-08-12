БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВПЕРЕДИ НАПАСТЬ СТРАШНЕЕ КОВИДА: США НАЗНАЧАЮТ ДЕЖУРНОГО ПО ПЛАНЕТЕ

ВПЕРЕДИ НАПАСТЬ СТРАШНЕЕ КОВИДА: США НАЗНАЧАЮТ ДЕЖУРНОГО ПО ПЛАНЕТЕ

ФОТО: YURI GRIPAS - POOL VIA CNP/GLОBALLООKPRЕSS ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Американский истеблишмент вынашивает планы узурпировать власть в США, администрация Байдена готовится, в частности, объявить "чрезвычайную климатическую ситуацию" с ограничениями для населения, подобными тем, которые вводились при пандемии коронавируса.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Какая мерзость. Неужели кто-нибудь будет слушать этого умалишенного КОВБОЯ... Но какая же он СВОЛОЧЬ, А? ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ...
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12 час.
Виктор Коряцкий
Неужто Чубайс в америке появился? Очень похоже, интересно сколько американских автомобилей будет равняться 1 ваучер и какая именно марка.
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10 час.
Андрей Валерьевич
Пиндосам давно пора объявить себя или назвать себя тем кем они являются на самом деле !  Если  стесняются  пусть за них это сделает  - в ООН Гундериш  !
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4 час.

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