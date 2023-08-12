ВПЕРЕДИ НАПАСТЬ СТРАШНЕЕ КОВИДА: США НАЗНАЧАЮТ ДЕЖУРНОГО ПО ПЛАНЕТЕ

Evgenija Palette Какая мерзость. Неужели кто-нибудь будет слушать этого умалишенного КОВБОЯ... Но какая же он СВОЛОЧЬ, А? ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ...

Виктор Коряцкий Неужто Чубайс в америке появился? Очень похоже, интересно сколько американских автомобилей будет равняться 1 ваучер и какая именно марка.