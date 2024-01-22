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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слухи про Quake 6, Palworld бьёт рекорды, когда начали делать ремейк Black Flag… MachineGames м...

Слухи про Quake 6, Palworld бьёт рекорды, когда начали делать ремейк Black Flag… MachineGames м...

Слухи про Quake 6, Palworld бьёт рекорды, когда начали делать ремейк Black Flag…MachineGames может разрабатывать новую Quake, Square Enix планирует расширять жанры и повышать качество своих игр, Palworld заняла первое место в Steam по онлайну, ежегодный опрос GDC, как сделаны пешки в Dragon’s Dogma II, новые намеки на ремейк Assassin’s Creed IV Black Flag, из GTA V вырежут видеоредактор, новая игра от создателей Moonlighter, дата релиза Last Epoch.

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