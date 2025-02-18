Суд избрал меру пресечения подросткам, стрелявшим в мужчину во Владивостоке

Во Владивостоке подростки, избившие мужчину и стрелявшие в него из пистолета, отправлены под стражу. Соответствующее решение вынес суд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу следственного комитета России по Приморскому краю.
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