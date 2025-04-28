Рейс из Екатеринбурга в Петербург задержали из-за ограничений в Пулково

Их ввели в 7:25 28 апреля Вылет рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Северную столицу задерживается из-за ограничений в районе петербургского аэропорта Пулково, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
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