Обзор матчей 1/16 финала Shoot Out 2024

Лиам Грэм обыграл Аллистера Картера в 1/16 финала на турнире Shoot Out 2024, сообщает WST Лиам Грэм (фото: WST) Потрясающий результат Лиама Грэма в конце матча принес ему неожиданную победу над Аллистером Картером на турнире Shoot Out 2024.