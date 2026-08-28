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Новая стрижка, смена гардероба и спортзал: как россиянки меняют жизнь после расставания

Новая стрижка, смена гардероба и спортзал: как россиянки меняют жизнь после расставания

Новую жизнь после расставания женщины нередко начинают с изменений во внешности — делают другую стрижку, разбирают гардероб, покупают абонемент в спортзал или решаются на новую фотосессию.

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