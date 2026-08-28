Новая стрижка, смена гардероба и спортзал: как россиянки меняют жизнь после расставания

Новую жизнь после расставания женщины нередко начинают с изменений во внешности — делают другую стрижку, разбирают гардероб, покупают абонемент в спортзал или решаются на новую фотосессию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В детсадах России...
- Путин прокомменти...
- Путин: на выборах...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым