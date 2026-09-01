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Царьград

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Baza: Напавший с лопатой на фельдшера в Москве оказался братом известного писателя

Baza: Напавший с лопатой на фельдшера в Москве оказался братом известного писателя

Раскрыта личность напавшего на фельдшера с лопатой у храма в Москве.Напавший на фельдшера скорой помощи у храма Святых Жён-Мироносиц в Москве оказался родным братом известного писателя и богослова Олега Зоберна.

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