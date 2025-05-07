Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Теткино в Курской области снова под угрозой: новая волна атак ВСУ

Теткино в Курской области снова под угрозой: новая волна атак ВСУ

«Утром враг начал новую волну наступления на курское Теткино», — говорится в публикации. По данным издания, из населенных пунктов Искрисковщина и Будки, расположенных в Сумской области, в сторону российских позиций выдвинулась бронегруппа.

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