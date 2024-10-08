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KurskTV.Ru

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В Курск прибыла гуманитарная помощь от благотворительных фондов

<p style="text-align:justify"><strong>Вчера в наш регион прибыл очередной благотворительный груз от организаций &laquo;Страна для детей&raquo; и &laquo;Банк еды &laquo;Русь&raquo;, собранный совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка.

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