В Курск прибыла гуманитарная помощь от благотворительных фондов

<p style="text-align:justify"><strong>Вчера в наш регион прибыл очередной благотворительный груз от организаций «Страна для детей» и «Банк еды «Русь», собранный совместно с Аппаратом Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка.
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