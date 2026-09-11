Мастера спорта по греко-римской борьбе провели зарядку для жителей Михайлова

Сегодня, 11 сентября, на стадионе в Михайлове прошла Зарядка с чемпионом. Упражнения показывали мастера спорта по греко-римской борьбе: Андрей Иванов, обладатель «бронзы» первенства Европы, и Алексей Егоров, чемпион Москвы, сообщает издательство «Пресса».
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