Мастера спорта по греко-римской борьбе провели зарядку для жителей Михайлова

Сегодня, 11 сентября, на стадионе в Михайлове прошла Зарядка с чемпионом. Упражнения показывали мастера спорта по греко-римской борьбе: Андрей Иванов, обладатель «бронзы» первенства Европы, и Алексей Егоров, чемпион Москвы, сообщает издательство «Пресса».