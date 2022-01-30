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Вратарь «Калгари» Маркстрем сделал 7-й шатаут в сезоне в матче с «Ванкувером». Он лидер лиги по их числу

Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (1:0 ОТ), отразив 15 бросков по своим воротам.

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