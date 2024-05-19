Алиев: Вмешательства нерегиональных стран в дела стран Южного Кавказа неприемлемо

Вмешательство нерегиональных стран в дела стран Южного Кавказа неприемлемо. Об этом в своем выступлении на церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.