Алиев: Вмешательства нерегиональных стран в дела стран Южного Кавказа неприемлемо

Вмешательство нерегиональных стран в дела стран Южного Кавказа неприемлемо. Об этом в своем выступлении на церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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