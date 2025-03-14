Юрист Голубева: зарплаты бюджетников к октябрю вырастут на 13,2%

Индексация зарплат бюджетников в 2025 году пройдет в два этапа. К октябрю они повысятся на 13,2%, сообщила РИА «Новости» старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
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