Аксёнов заявил о готовности Крыма к возможным нападениям диверсантов ВСУ

Крым готов к отражению возможных нападений со стороны диверсантов ВСУ, соответствующие учения на полуострове регулярно проводят подразделения территориальной обороны «Барс-Крым», сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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