Избирком Тамбовской области объявил результаты выборов в Госдуму

Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров объявил результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
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