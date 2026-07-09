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«Адмирал» подписал двухлетний контракт с экс-защитником «Трактора» и «Нефтехимика» Крощинским

«Адмирал» заключил двусторонний контракт с Федором Крощинским до конца сезона-2026/27. В прошлом сезоне 24-летний защитник выступал за «Нефтехимик» и «Трактор», проведя 47 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ и набрав 7 (1+6) очков.

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