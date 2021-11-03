Глава Пентагона провёл переговоры с израильским коллегой

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с коллегой из Израиля Бенни Ганцем ситуацию в регионе. «Министр Остин подтвердил, что США привержены стратегическому партнёрству с Израилем», — говорится в сообщении представителя Пентагона Джона Кирби.