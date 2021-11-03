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Глава Пентагона провёл переговоры с израильским коллегой

Глава Пентагона провёл переговоры с израильским коллегой

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с коллегой из Израиля Бенни Ганцем ситуацию в регионе. «Министр Остин подтвердил, что США привержены стратегическому партнёрству с Израилем», — говорится в сообщении представителя Пентагона Джона Кирби.

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