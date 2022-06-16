Захарова сообщила, что США пока не обращались в МИД России из-за задержанных наёмников

США пока что не обращались в МИД России после сообщений СМИ о задержанных в окрестностях Харькова двух американских наёмниках, заявила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
США пока что не обращались в МИД России после сообщений СМИ о задержанных в окрестностях Харькова двух американских наёмниках, заявила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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