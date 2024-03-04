Кроссоверы с надежными и ресурсными агрегатами – 4 престижные модели-пятилетки

Mazda CX-5 За три миллиона на вторичке можно купить CХ-5 2019-2020 года выпуска. Интересное предложение: этот кроссовер не только привлекателен внешне, удобен в управлении и комфортен в дальних поездках, но еще и надежен в эксплуатации.
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