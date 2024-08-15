В Эстонии частоту русской радиостанции займет украинская

Первая в Эстонии радиостанция, вещающая на украинском языке получила частоту, ранее используемую русскоязычной станцией, итоги очередного конкурса распределения радиочастот 15 августа публикует департамент защиты прав потребителей республики.
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