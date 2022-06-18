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Исламбек Куат: «Адиев сказал, что, дав повязку, хочет поддержать в текущей моей ситуации. Я обязан был отплатить за это доверие»

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат прокомментировал получение капитанской повязки и атмосферу в сборной Казахстана на матчах Лиги Наций.

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