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Анастасия Скопцова: «У нас с Алешиным не было никаких контрактов. Все понимают: если для результата требуются затраты, мы их поделим»

«Как только ты попадаешь в сборную, почти все затраты берет на себя федерация. До этого уровня мы, конечно, все оплачивали: коньки, лезвия, костюмы, поездки на соревнования, приглашенных специалистов.

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