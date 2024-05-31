Депутаты Госдумы решили бороться с Голиковой и уже потребовали вернуть прежний пенсионный возраст

Фото: moneyman.ruСегодня 1K прочитали Как бы ни старалась многоуважаемая Татьяна Голикова убедить окружающих, что повышение пенсионного возраста – это самое настоящее благо, люди до сих пор воспринимают пенсионную реформу как форменное издевательство.