Ямское поле
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Ямское поле

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В Беговом на 847-й маршрут вышли современные электробусы

Через район Беговой в Северном округе столицы на маршруте № 847 начали курсировать пять современных электробусов.

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